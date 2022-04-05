Москва, 5 апреля, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Семеноводческие и селекционные центры России получат дополнительно не менее 5 млрд рублей в 2022 году. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Важно снижать импортную составляющую в производстве отечественной сельхозпродукции. Одно из главных направлений здесь — это семеноводство и внедрение разработок селекции, в том числе в сферах животноводства и птицеводства», — заявил Путин.

«В этом году выделим дополнительно не менее 5 млрд рублей на поддержку семеноводческих и селекционных центров», — указал он.