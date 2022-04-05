Москва, , 18:06 — REGNUM Потребности российских аграриев в плане снабжения удобрениями должны быть для правительства на первом месте. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Системная задача — это надёжное снабжение наших сельхозпроизводителей удобрениями. Здесь нужно очень внимательно Минпромторгу смотреть, конечно, всему правительству за этой ситуацией. Потребности наших аграриев должны быть в приоритете, на первом месте. Но всё-таки оставить сейчас действующих режим через договоры — а там, насколько я помню, три составляющих: регионы, производители, сельхозпроизводители. Пока не будем переходить к лицензированию экспорта», — заявил Путин.

«Я прошу это иметь в виду. Это не значит, что мы точку поставили навсегда. Нет! Давайте ещё подумаем, но пока ничего менять не будем», — указал он.