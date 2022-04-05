Москва, 5 апреля, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Правительство РФ должно выделить 153 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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"Поддерживаю предложение правительства выделить из федерального бюджета дополнительно не менее 153 млрд рублей. Как внутри там с этим разобраться — пожалуйста, подумайте, доложите, я готов поддержать. И направить, конечно, эти средства прежде всего на льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты для отрасли», — заявил Путин.