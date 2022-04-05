Москва, , 17:41 — REGNUM Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству во внутренние дела России извне настаивает на признании еще четырнадцати зарубежных неправительственных организаций (НПО) нежелательными, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Василий Пискарёв Gov.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Мы проанализировали деятельность 14 зарубежных НПО: семь из Польши, пять из Англии и две из Германии. Среди них — Фонды им. Стефана Батория и им. Казимира Пулаского (Польша), английские НПО «Chatham House» и «Oak Foundation», немецкие «Фонд им. Генриха Белля» и «Dekabristen e.V.», а также ряд других. Имеющиеся материалы свидетельствуют о том, что декларируемые ими цели не соответствуют действительности», — сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

По его словам, эти НПО реализуют полномасштабные программы и проекты по дискредитации России на международной арене, отдельным направлением их работы стало финансирование антироссийской деятельности внутри России.

«Комиссия предлагает признать данные НПО нежелательными на территории России. Соответствующее обращение подготовлено и сегодня будет направлено в Генеральную прокуратуру РФ», — сообщил Пискарёв.

Ранее глава комиссии заявил, что Россия окружена недружественными НПО, «таковых НПО на сегодня более пятидесяти, большая часть из них находятся на довольствии бюджета США».

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме рассказали о кольце из нежелательных организаций вокруг России