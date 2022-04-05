Москва, 5 апреля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Комиссия Госдумы по иностранному вмешательству во внутренние дела России извне разработала законопроект об оперативном зеркальном ответе странам, запретившим на своей территории российские СМИ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Василий Пискарёв

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"Наша поправка предоставляет право генеральному прокурору или его заместителям, в случае выявления таких недружественных действий иностранного государства, оперативно принять решение о запрете или ограничении деятельности на территории России СМИ этой страны», — сказал Пискарёв.

Речь идет о запрете на распространение в России любых информационных материалов этого СМИ, в том числе в интернете, прекращении аккредитации корреспондентов и закрытии его представительств в стране, уточнил парламентарий.

Пискарёв обратил внимание на то, что российские СМИ сегодня в массовом порядке подвергаются блокировке и дискриминации за рубежом, причём это делается как на уровне отдельных провайдеров и владельцев соцсетей, так и на уровне государственных органов.