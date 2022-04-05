Мадрид, , 17:28 — REGNUM Власти Испании арестовали по запросу США яхту российского олигарха Виктора Вексельберга, стоимость которой оценивается в $90 млн, сообщает The New York Times со ссылкой на министерство юстиции США.

Виктор Вексельберг Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Яхта была арестована по инициативе специальной группы министерства юстиции США, созданной в марте для того, что бы следить за соблюдением масштабных санкций, введенных Соединёнными Штатами против России.

Напомним, что в марте за одну неделю Испания конфисковала три яхты, предположительно принадлежащие российским олигархам. Известно, что под арест попала яхта Crescent стоимостю в $600 млн. На минувшей неделе Великобритания также задержала в Лондоне яхту стоимостью в $50 млн.