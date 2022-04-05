Брюссель, , 17:17 — REGNUM Российские и белорусские суда не смогут пользоваться портами стран ЕС, согласно новым санкциям, объявила 5 апреля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Российское судно «Механик Погодин» Marinetraffic.com

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По словам фон дер Ляйен, новый, пятый пакет антироссийских санкций, предполагает, что под запрет подпадают российские суда и суда, управляемые российскими операторами.

Кроме того, Брюссель вводит ограничения для операторов автомобильного транспорта из России и Белоруссии. Она также указала на новые запреты в сфере импорта угля.

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