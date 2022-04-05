Москва, 5 апреля, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Импорт продовольствия Россией в этом году должен быть несколько иным «на фоне глобального дефицита продовольствия», заявил 5 апреля президент страны Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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По словам президента, в этом году «на фоне глобального дефицита продовольствия нам предстоит рачительнее относиться к поставкам продовольствия за рубеж». Необходимо на этот раз «внимательно отслеживать параметры такого экспорта в страны, которые ведут по отношению к нам явно враждебную политику».

Президент указал на то, что благодаря увеличению объёмов производства в России можно «обеспечить цены на продукты питания внутри России ниже, чем на мировом рынке», добавив, что «продовольственная самодостаточность — это реальное конкурентное преимущество России».