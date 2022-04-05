Москва, 5 апреля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла пакет законопроектов, направленных на исключение смешения понятий «территория опережающего социально-экономического развития» и «территория опережающего развития», передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

Предусматривается замена термина «территория опережающего социально-экономического развития» на термин «территория опережающего развития», обусловленную изменениями в отраслевое законодательство.

Пакет инициатив направлен на исключение часто встречающегося на практике смешения понятий «территории опережающего социально-экономического развития» и «особые экономические зоны» и, следовательно, и их правовых режимов.

С учетом предлагаемых изменений в отраслевое законодательство под территорией опережающего развития будет пониматься часть территории субъекта РФ, включая закрытое административно-территориальное образование, и (или) акватории водных объектов, на которых в соответствии с решением правительства установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения.

Пакет законопроектов также запускает проект «Дальневосточный квартал», отметили в Минвостокразвития.

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