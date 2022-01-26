Москва, , 13:14 — REGNUM В рамках программы «Дальневосточный квартал» отобраны пилотные площадки для строительства более 2,5 млн квадратных метров жилья. Об этом в ходе выступления в Совфеде РФ на тему «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока» заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

На Дальнем Востоке Minvr.gov.ru

«21 января правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, запускающий программу «Дальневосточный квартал». Программа направлена на комплексную застройку в режиме ТОР, с применением единого современного стандарта. Уже отобраны пилотные площадки в восьми регионах, на которых будет построено более 2,5 млн квадратных метров жилья. А жители будут обеспечены всей социальной инфраструктурой», — сказал Чекунков.

По его словам, следующим шагом будет «масштабный проект по реновации 25 городов Дальнего Востока. В текущем году города готовят мастер-планы. Первые победители будут определены к Восточному Экономическому Форуму».