Москва, , 16:20 — REGNUM Производители продовольствия в России должны чаще открывать новые предприятия. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на на совещании по вопросу развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Нужно поддержать деловую активность в российском АПК, чтобы наши аграрии, рыболовное хозяйство, производители продовольствия в целом открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места», — заявил Путин.

«Увеличивали выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы ещё отчасти вынуждены закупать за границей. Ну, естественно, бананы мы не производим и это отдельные статьи нашего импорта», — указал он.