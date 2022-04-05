Москва, 5 апреля, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Производители продовольствия в России должны чаще открывать новые предприятия. Об этом 5 апреля заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Нужно поддержать деловую активность в российском АПК, чтобы наши аграрии, рыболовное хозяйство, производители продовольствия в целом открывали новые предприятия, создавали новые рабочие места», — заявил Путин.

«Увеличивали выпуск в первую очередь тех групп товаров, которые мы ещё отчасти вынуждены закупать за границей. Ну, естественно, бананы мы не производим, и это отдельные статьи нашего импорта», — указал он.