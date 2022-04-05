Брюссель, 5 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Пятый пакет санкций Европейского союза против России включает ограничения на покупку российского угля, запрет операций с четырьмя российскими банками, а также исключение российских компаний из участия в госзакупках в ЕС.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

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Анонсируя пятый пакет антироссийских санкций, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: вводится запрет на покупку угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год, запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, включая ВТБ.

Также вводится запрет на импорт из России полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму десять миллиардов евро. Брюссель запрещает компаниям из России участвовать в государственных закупках в ЕС, а также запрещает любую финансовую поддержку для госорганов РФ.

Кроме того, российским и белорусским судам будет запрещено использовать европейские порты. И ещё — вводится запрет на работу российских и белорусских транспортных компаний.