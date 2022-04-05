Москва, , 16:17 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, направленный на усиление устойчивости в работе транспорта в условиях санкций, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля. Это уже второй пакет мер поддержки отрасли и ее экстренного регулирования.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В частности, иностранным инвесторам, имеющим долю в уставном капитале, более чем в 50% и осуществляющим перевозки морским и внутренним водным транспортом грузов, перечень которых утверждается правительством России, предлагается произвести отчуждение части принадлежащих им акций (долей) до менее чем 50%, либо подать ходатайство об установлении над ними контроля.

Для обеспечения суверенитета Российской Федерации над информационными потоками при выполнении воздушных перевозок, аналогичный механизм предлагается также в отношении собственников автоматизированных информационных систем оформления авиаперевозок, а также операторов таких систем.

В сфере регулярных перевозок автобусами законопроектом предусматривается сокращение сроков рассмотрения заявлений перевозчиков об изменении межрегиональных маршрутов регулярных перевозок в случаях, не влекущих увеличения нагрузки на транспортную инфраструктуру с 45 до 10 дней.

Правительство наделяется правом принимать в 2022 году решения по установлению особенностей открытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также осуществления государственного контроля (надзора) за осуществлением международных перевозок.

Правительства в 2022 году уже имеет полномочия принимать решения, предусматривающие особенности исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) в отношении иностранных самолетов, авиационных двигателей, транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта для обеспечения устойчивого функционирования перевозчиков. Законопроект дополняет перечень морскими судами, судами внутреннего водного или смешанного (река-море) плавания.

Кроме того, законопроектом устанавливается возможность многократного использования для внутренних перевозок контейнеров, ввезенных в Россию до дня вступления в силу закона и в последующем на железнодорожных транспортных средствах, морских судах, судах внутреннего водного транспорта и судах смешанного (река-море) плавания по таможенной процедуре временного ввоза. Такое использование контейнеров предлагается осуществлять в пределах срока действия временного ввоза, указали в правительстве.

Во втором и в третьем чтениях закон может быть принят на заседании 6 апреля.