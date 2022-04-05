Москва, , 15:54 — REGNUM Правительство поддержит тех, кто занимается разработкой конструкторской документации на комплектующие. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Решение направлено на поддержку тех, кто занимается разработкой конструкторской документации на комплектующие», — заявил Мишустин.

«На текущий год повысим с 80% до 100% предельный уровень софинансирования таких работ за счёт субсидии, предоставляемой Агентством по технологическому развитию. Ресурсы будут выделяться в виде грантов до 100 млн рублей», — указал он.

По его словам, этот шаг сэкономит разработчикам время и силы на поиск внебюджетных источников софинансирования, что должно позитивно отразиться на темпах проработки реализации конструкторских идей.

«Тем более, что многие потенциальные соинвесторы сейчас сами находятся в непростом положении и вынуждены беречь средства для переформатирования собственного бизнеса», — подчеркнул премьер-министр.