Москва, 5 апреля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Российские власти очень осторожно продвигаются в направлении перехода на платежи в рублях и учитывают при этом мнения разных специалистов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 5 апреля журналистам, комментируя слова бизнесмена Владимира Лисина о трудностях такого перехода.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По словам Пескова, вопрос о переходе на рубли всё же больше адресован правительству России. В основном там, а не в Кремле, прислушиваются ко всем мнениям экономистов. Однако никто с этим переходом не торопится.

«Это очень поэтапное, очень осторожное движение с учётом тех финансово-экономических реалий, которые существуют на мировых рынках», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, владелец сталелитейной группы НЛМКВладимир Лисин ранее заявил, что переход на платежи в рублях может просто выбросить Россию с международных рынков.

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