Москва, 5 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. На решение Мадрида о высылке российских дипломатов последует ответ. Об этом 5 апреля сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Mid.ru МИД России

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В МИД России заявили, что Москва ответит на высылку дипломатов из Испании. Предполагается, что в Россию вернутся около 25 работников дипмиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Испания и ряд других стран Евросоюза объявили о решении выслать российских дипломатов.