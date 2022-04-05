Донецк, 5 апреля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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В 14:40 с украинских позиций в Новомихайловке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. По городу выпущено шесть снарядов калибром 122 мм. Одновременно с этой же точки украинские войска обстреляли Александровку, выпустив восемь снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля украинские войска несколько раз обстреливали Донецк и другие населённые пункты ДНР.