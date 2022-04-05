Москва, , 15:18 — REGNUM Заключения на подтверждение производства промышленной продукции на территории РФ переведут в электронный формат. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Переведём всю процедуру оформления в электронный формат: предприниматели, торгово-промышленная палата и министерство промышленности и торговли будут это делать посредством государственно-информационной системы промышленности», — заявил Мишустин.

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