Москва, 5 апреля, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал прекратить переговоры с Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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"Призываю к прекращению переговоров с Киевом! На фоне новых зверств над российскими пленными Россия должна незамедлительно прекратить переговоры с украинскими властями и довести до победного конца спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины», — заявил Миронов.

Пока российские «культурные» переговорщики ручкаются с посыльными киевского режима и рассуждают о каком-то прогрессе, российских военнослужащих, попавших в плен к нацистам, пытают и убивают, возмущен парламентарий.

«В этих условиях продолжать переговоры с украинской стороной просто безнравственно и преступно по отношению к павшим», — убежден он.