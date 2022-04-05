Москва, 5 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Правительство приняло новые меры по снижению административной нагрузки на бизнес. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Nalog.ru Михаил Мишустин

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«С одного до трёх лет увеличивается срок действия новых заключений на подтверждение производства промышленной продукции на территории нашей страны. А те документы, которые сейчас уже на руках, продлеваются ещё на год», — заявил Мишустин.

«Соответствующее постановление подписано», — указал он.