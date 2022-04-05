Мадрид, 5 апреля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Испания приняла решение выслать российских дипломатов. Об этом 5 апреля заявили в министерстве иностранных дел страны.

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По информации МИД, Мадрид вернёт в Москву 25 российских дипломатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о решениях выслать российских дипломатов заявили Германия, Франция, Италия, Дания и ряд других стран.