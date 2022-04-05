Хельсинки, 5 апреля, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Девять человек задержаны в Хельсинки за акцию протеста, направленную против прибытия в страну партии российского угля. Об этом сообщают органы правопорядка Финляндии.

(сс) Timo Newton-Syms Хельсинки, Финляндия

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Последняя партия угля ранее прибыла из России для электростанции в Хельсинки. Активисты выразили в связи с этим протест и потребовали, чтобы правительство Финляндии отказалось от ископаемых источников энергии из России, проинформировал финский офис Greenpeace.

Участники акции прицепили себя к конструкциям в гавани Салмисаари утром 4 апреля. Девять человек задержала полиция, их подозреваю в нарушении общественного порядка.

Энергетическая компания Helen объявила накануне, что после 5 апреля прекращает закупку угля в России.

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