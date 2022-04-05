Сеул, , 15:02 — REGNUM Представительница партии «Сила народа» Пэ Хён Чжин назначена новым пресс-секретарем избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление уходящего в отставку пресс-секретаря Ким Ын Хе.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Данное заявление она сделала 5 апреля в ходе брифинга.

По словам чиновников, близких к избранному главе государства, Ким Ын Хе решила баллотироваться на пост губернатора провинции Кёнгидо, выборы которого состоятся в июне текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля в Южной Корее состоится внеочередное заседание кабинета министров, в ходе которого будет утвержден бюджет переноса президентской администрации.

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