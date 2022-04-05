Сеул, , 12:39 — REGNUM 6 апреля в Южной Корее состоится внеочередное заседание кабинета министров, в ходе которого будет утвержден бюджет переноса президентской администрации. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря действующего президента Пак Кён Ми.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

По её словам, глава государства Мун Чжэ Ин был проинформирован о результатах правительственной проверки резервных фондов и дал указание утвердить бюджет как можно скорее.

По подсчётам переходной комиссии избранного президента Южной Кореи, на переезд из «Голубого дома» в комплекс министерства обороны потребуется 49,6 млрд вон (~$40,8 млн), включая 11,8 млрд (~$9,7 млн) на перенос министерства обороны в здание Объединённого комитета начальников штабов, 25,2 млрд вон (~$20,7 млн) на реконструкцию здания министерства обороны и 9,9 млрд вон (~$8,1 млн) на переезд службы безопасности президента.

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