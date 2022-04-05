Белгород, 5 апреля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Очередная дезинформация поступает на телефоны жителей Белгородской области — на этот раз абонентов вызывают явиться с вещами «в следственные органы», сообщает 5 апреля корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Alexandre Boucher Болтовня по телефону

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Анонимные звонки поступают через Viber. Звонящий представляется следователем Следственного комитета России, утверждает, что на собеседника заведено уголовное дело за содействие в проводимой на Украине специальной военной операции. Абоненту надлежит прийти в СК в Белгороде и иметь при себе тёплые вещи.

«Следственное управление разъясняет, что участник судопроизводства может быть вызван к следователю повесткой на бланке с официальными реквизитами управления. Кроме того, следователь может согласовать время визита по телефону, при этом обязательно предусматривается личное общение. Анонимные звонки с предложением иметь при себе тёплые вещи, противоречат законодательству и являются заведомо ложными», — опровергли дезинформацию в СУ СК по региону.

Установлено, что телефонный код номера, с которого осуществляется фейк-звонок, зарегистрирован в Республике Молдавия.

Как сообщало, провокаторы уже прочили белгородцам «эвакуацию», «воздушную тревогу» и «режим ЧП».