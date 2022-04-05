Москва, 5 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В России продолжается работа над мероприятиями, рассчитанными на долгосрочную перспективу в условиях санкций. Об этом 5 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия адаптируется к санкциям Запада и делает ответный ход — трансляция»

«Комиссия продолжает работу по трансформации нашей экономики по снижению влияния западных санкций и по мероприятиям, рассчитанным на долгосрочную перспективу», — заявил Мишустин.

«Проработано уже около 200 предложений, и сегодня обсудим ещё один пакет инициатив — их около 20. Они охватывают несколько сфер: среди них есть меры по ускорению бюджетных процедур, по налоговому стимулированию, по поддержке конкретных отраслей», — указал он.

По его словам, правительство последовательно принимает меры по снижению административной нагрузки на бизнес.