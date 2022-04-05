Луганск, 5 апреля, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Украинские силовики подорвали цистерну с химикатами в городе Рубежное Луганской Народной Республики. Об этом 5 апреля сообщили в Народной милиции ЛНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

Следите за развитием событий в трансляции: «"Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По данным милиции, украинские силовики подорвали цистерну с соляной кислотой в цехе №1 производственного объединения «Заря». В результате над Заводским районом города повисло облако с отравляющим веществом.

«Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения», — заявили в милиции.

Данные по жертвам и пострадавшим пока уточняются.