Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2022, 14:43 — ИА Регнум. С начала эвакуации жителей Донецкой и Луганской Народных Республик границу России в Ростовской области пересекли почти 516 тыс. человек, заявил 5 апреля глава региона Василий Голубев.

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«На сегодня госграницу в Ростовской области с Украины пересекли почти 516 тыс. человек. Конечно, они нуждаются в поддержке при интеграции в российское общество», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Россию за прошедшие сутки прибыли ещё более 13 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик.

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