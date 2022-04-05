Ростов-на-Дону, , 14:31 — REGNUM В Россию прибыли ещё более 13 тыс. мирных жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом 5 апреля сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Народ Донбасса Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 тысяч граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в начала эвакуации мирного населения Донбасса в Ростовскую область прибыли более 460 тыс. человек. В пунктах временного размещения, развёрнутых в Ростовской области, приют нашли 5,6 тыс. человек, половина из них — дети. Беженцев встречают в двух городках жизнеобеспечения, работающих на пунктах пропуска в Матвеевом Кургане и Весело-Вознесенке.

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