Москва, 5 апреля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Хорошо срежиссированный и чудовищный подлог имел место в городе Буча под Киевом. Он использован для беспочвенных обвинений против российских военных, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 апреля журналистам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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События в Буче — ни что иное, как трагическое шоу. На то, что это подлог, указывает «весь ход событий, огромное количество данных, фактология и иные параметры», подчеркнул он.

«Мы по-прежнему настаиваем, что любые обвинения в адрес российской стороны, в адрес российских военных не просто являются беспочвенными, а это хорошо срежиссированное шоу», — сказал Песков.

По его словам, подлог нужен для попытки очернить российскую армию, но сделать это не получается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявил, что в Кремле не доверяют видеозаписям из Бучи с мирными жителями, якобы убитыми российскими войсками. В произошедшем под Киевом разбирается российский Следственный комитет.

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