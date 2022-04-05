Санкт-Петербург, , 14:41 — REGNUM Правительство Санкт-Петербурга выделило 1 млрд рублей на дополнительную помощь организациям малого и среднего бизнеса (МСП), сообщили 5 апреля в пресс-службе Смольного.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

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Региональный Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса с 15 апреля возобновляет беззалоговую программу для предпринимателей города благодаря докапитализации из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга.

«Из выделенного на дополнительную помощь организациям малого и среднего бизнеса 1 млрд рублей 300 млн будут направлены на новую беззалоговую программу организациям сферы обрабатывающих производств по ставке 1% годовых на два года», — рассказали в городском правительстве.

Еще 200 млн рублей пойдут на беззалоговую программу для предпринимателей в целях возобновления деятельности, а 500 млн рублей — на программу выдачи займов под залог имущества. Ожидается, что мерой поддержки смогут воспользоваться 200−300 организаций города. Это позволит сохранить более трех тысяч рабочих мест.

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