Москва, 5 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам ход переговорного процесса между Россией и Украиной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Кремль, по-прежнему, предпочитает не делиться этой информацией», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры, которые проводят представители России и Украины, идут непросто.

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