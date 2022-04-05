Стокгольм, 5 апреля 2022, 16:40 — REGNUM 5 апреля министерство иностранных дел Швеции приняло решение выслать трех российских дипломатов из страны. Об этом объявила на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Анн Линде, передает телеканал SVT.
По словам Линде, выбор конкретных трех дипломатов обусловлен тем, что они якобы занимались незаконной разведывательной деятельностью в Швеции.
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Напомним, ранее в Службе безопасности Швеции сообщалось: порядка десяти российских дипломатов, по мнению спецслужбы, занимаются в стране разведывательной деятельностью, имея при этом диппаспорта.
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