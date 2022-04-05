Стокгольм, 5 апреля, 2022, 16:40 — ИА Регнум. 5 апреля министерство иностранных дел Швеции приняло решение выслать трех российских дипломатов из страны. Об этом объявила на пресс-конференции министр иностранных дел королевства Анн Линде, передает телеканал SVT.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

Линде «Высылка дипломатов дело непростое и всегда имеет последствия даже для нашего собственного посольства и нашего собственного генерального консульства. Мы всегда должны оценивать свои интересы и сопоставлять их с тем числом, которое мы полагаем сейчас необходимым высылать. Но это никоим образом не исключает возможности того, что мы не можем выслать больше людей, если они не соблюдают Венскую конвенцию».

По словам Линде, выбор конкретных трех дипломатов обусловлен тем, что они якобы занимались незаконной разведывательной деятельностью в Швеции.

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Напомним, ранее в Службе безопасности Швеции сообщалось: порядка десяти российских дипломатов, по мнению спецслужбы, занимаются в стране разведывательной деятельностью, имея при этом диппаспорта.