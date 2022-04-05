Донецк, 5 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Петровский район Донецка оказался под обстрелом украинских войск. Об этом 5 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Войска

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В 13:45 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Выпущено четыре снаряда калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска 5 апреля обстреляли несколько населённых пунктов ДНР.