Брюссель, , 14:19 — REGNUM В новом пакете санкций Евросоюза нет ограничений на поставки нефти и газа из России. Об этом 5 апреля сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь источники.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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При этом Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций планирует предложить отказ от поставок российского угля. Также предлагается запрет на въезд на территорию ЕС для большинства российских грузовиков и судов.

Среди других ограничений, которые могут быть введены, запрет на экспорт технологической продукции, в том числе оборудования для СПГ.