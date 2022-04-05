Брюссель, , 14:18 — REGNUM Европейский союз намерен запретить импортировать из России цемент, древесину, каучук и химикаты, а также икру и водку, передает Reuters со ссылкой на источник.

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Отмечается, что ограничения могут быть введены также в отношении экспорта в Россию полупроводников и оборудования, в том числе предназначенного для добычи сжиженного природного газа.

Кроме того, ЕС намерен внести в санкционный список новых бизнесменов, военных и политиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен помочь Украине, но таким образом, чтобы конфликт не распространялся.

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