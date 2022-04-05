Брюссель, , 12:43 — REGNUM Евросоюз должен помочь Украине, но таким образом, чтобы конфликт не распространялся. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 5 апреля в интервью радиостанции COPE.

Жозеп Боррель European Parliament

По его словам, ЕС хочет помочь Киеву несмотря на то, что не является военным союзом, однако не хочет вмешиваться в конфликт с Россией.

«Мы делаем всё, что можем, но не пересекая красных линий, чтобы конфликт не распространялся», — сказал Боррель.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Боррель заявил, что западные страны совершили ряд ошибок в отношениях с Россией. Одна из них — обещание принять Украину в НАТО.

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