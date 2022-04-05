Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Рабочая группа Госсовета России поддержала инициативу Ленинградской области внести изменения в Налоговый кодекс РФ и поменять критерии для плательщиков по упрощенной системе налогообложения. Об этом сообщил 5 апреля глава рабочей группы Госсовета, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Александр Дрозденко Дарья Драй © ИА REGNUM

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Так, решено увеличить предельную выручку таких плательщиков до 300 млн рублей, численность работников — со 100 до 150 человек, остаточную стоимость основных средств — со 150 до 200 млн рублей.

«Самое главное — все мы сегодня нацелены на максимальное освобождение бизнеса от лишних документов, затрат и проверок. От Московской области, к примеру, прозвучало предложение отказаться от проведения специальной оценки условий труда для микропредприятий», — сказал Дрозденко указав, что эта норма устаревшая и бессмысленная для предпринимателей, которые работают в офисах, а не на производствах.