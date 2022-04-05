Москва, 5 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В России проработан порядок перевода средств между дочерними и головными компаниями, базирующихся за рубежом. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Permkrai.ru Максим Решетников

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«Если иностранная компания здесь имеет дочернее общество, что в большинстве случаев есть, то дочерняя компания является резидентом РФ. Попадает под общее регулирование. На первом этапе было установлено, что по контрактам, по импорту продукции и импорту услугу максимум 30% предоплата», — заявил Решетников.

«Было достаточно много обращений, в первую очередь от компаний, которые связаны с транспортировкой, или от импортёров… компании стали предоплату в большем объёме требовать», — указал он.

Все эти обращения были собраны и направлены в Центральный банк.

«1 апреля вышло дополнительное решение, которое даёт возможность 100% предоплату как раз по транспортным услугам, по логистическим услугам, по услугам страхования ограничения ослаблены. Ну, а если иностранная компания здесь представлена филиалом, тогда уже надо смотреть, из какой она страны», — подчеркнул Решетников.

«Если это компания из недружественной страны и перевод в недружественную страну, тогда это запрещено», — указал он.