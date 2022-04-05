Москва, 5 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Провокация Украины в городе Буча была организована спецслужбами западных стран. Об этом 5 апреля сообщил бывший офицер СБУ Василий Прозоров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пропаганда

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По его словам, киевские власти являются лишь ширмой и управление Украиной осуществляют иностранные спецслужбы. Именно они и сфабриковали обвинения в адрес России.

«Самоуправством здесь и не пахнет. Здесь четко выдержанная команда, спущенная с самого верха. Украинская власть не самостоятельная. Думаю, команду передал верховный главнокомандующий, но приказ о проведении отдавали кураторы из западных спецслужб», — сказал Прозоров.