Луганск, 5 апреля, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Артиллерийскому обстрелу со стороны украинских силовиков снова подвергся посёлок городского типа Донецкий в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает 5 апреля представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

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Уточняется, что обстрел зафиксирован в 13:40 по местному времени (совпадает с московским) со стороны посёлка Новотошковское. По Донецкому выпущено шесть снарядов из артиллерийского орудия калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в 11:10 украинские силовики открыли огонь по Донецкому из «Града» и выпустили 40 ракет.

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