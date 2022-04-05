Москва, 5 апреля, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Аккредитованные в Минцифры РФ IT-компании защищены от плановых и внеплановых проверок. Об этом 5 апреля заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на брифинге.

Kremlin.ru Максим Решетников

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«Установлен жёсткий мораторий на плановые и внеплановые провеки для айтишников — это касается тех компаний, которые являются аккредитованными Минцифрой, иными словами, входят в реестр компаний, которые делают российский софт», — заявил Решетников.

«Всего это 22 тыс. компаний на сегодня — это широкий перечень, это не значит, что это какой-то набор избранных. Критерии в последнее время упрощены. Стало проще попасть в этот перечень. Относительно них наложен запрет на проведение любых плановых и внеплановых проверок на три года», — указал он.

В обратном случае всегда можно обратиться в Минцифры или Генпрокуратуру, подчеркнул он.