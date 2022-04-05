Брюссель, , 14:00 — REGNUM Предложение Евросоюза по новым санкциям против России будет включать отказ от импорта угля, ограничение на ввоз калийных удобрений, а также запрет на прибытие российских судов и грузовиков, сообщает агентство Bloomberg 5 апреля со ссылкой на источники.

Контейнеровоз в порту Bernard Spragg. NZ

Собеседники агентства отмечают, что в ближайшее время не ожидаются ограничения в отношении поставок из России нефти и газа, хотя правительства ряда стран хотели бы сократить зависимость от энергоносителей из РФ.

Кроме того, в Евросоюзе могут предложить расширение контроля за экспортом в оборонном секторе и других отраслях промышленности. Ещё одна инициатива касается продажи оборудования для сжиженного природного газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель анонсировал согласование нового пакета санкций против России из-за ситуации на Украине. При этом он заявил, что решение о запрете на импорт российского газа не может быть принято на уровне ЕС.

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