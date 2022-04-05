Брюссель, 5 апреля, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Решение о запрете на импорт российского газа не может быть принято на уровне Европейского союза из-за позиции Венгрии. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 5 апреля в интервью радиостанции COPE.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. mid.ru

«Единогласное решение не может быть принято, потому что есть одна страна, Венгрия, которая заявила, что наложит вето», — сказал Боррель.

По его словам, 5 апреля страны ЕС намерены утвердить новый пакет санкций против России. Пока они не решили, что делать с энергетикой.

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