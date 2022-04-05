Минск, 5 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Государственный пограничный комитет Белоруссии прокомментировал информацию о гибели пограничников на юге страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

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В ведомстве заявили, что сведения о гибели белорусских пограничников вблизи границы с Украиной не соответствуют действительности.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщили, что автомобиль с белорусскими пограничниками подорвался на мине возле границы с Украиной рядом с Чернобыльской АЭС.