Брюссель, , 13:52 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Китай пообещал ЕС не оказывать России военную поддержку и помогать в вопросе обхода санкций.

Жозеп Боррель Иван Шилов © ИА REGNUM

«Китай заверил, что не намерен оказывать России военную помощь и помогать обходить санкции», — заявил Боррель в эфире испанской радиостанции СОРЕ.

Он также отметил, что Пекин может содействовать России и без ведома ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что Евросоюз должен помочь Украине, но таким образом, чтобы конфликт не распространялся.

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