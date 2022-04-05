Брюссель, 5 апреля 2022, 13:52 — REGNUM Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Китай пообещал ЕС не оказывать России военную поддержку и помогать в вопросе обхода санкций.
Он также отметил, что Пекин может содействовать России и без ведома ЕС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Боррель заявил, что Евросоюз должен помочь Украине, но таким образом, чтобы конфликт не распространялся.
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