Москва, , 13:47 — REGNUM Французская компания Danone, производящая молочную продукцию и другие продукты питания, может уйти из России, сообщает 5 апреля агентство Reuters со ссылкой на источник.

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По данным источника, французская компания, владеющая производствами на территории России, рассматривает возможность ухода из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании заявили, что Danone не собирается покидать Россию.

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