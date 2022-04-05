Москва, 5 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Французская компания Danone, производящая молочную продукцию и другие продукты питания, может уйти из России, сообщает 5 апреля агентство Reuters со ссылкой на источник.

Health.obozrevatel.com Молоко

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По данным источника, французская компания, владеющая производствами на территории России, рассматривает возможность ухода из страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в компании заявили, что Danone не собирается покидать Россию.